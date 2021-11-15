Chevy продаст Corvette Z06 GT3.R частным гонщикам

Недавно Chevy представила Corvette Z06, который похож на гоночный автомобиль, но это не совсем настоящий гоночный автомобиль. Настоящим гоночным автомобилем является Corvette Z06 GT3.R, и Chevrolet объявила, что будет продавать автомобиль широкой публике, начиная с гоночного сезона 2024 года.

Предоставление автомобиля широкой публике означает, что частные команды могут участвовать в гонках на новом Corvette и принимать участие в соревнованиях. Corvette Z06 и гоночный Corvette Z06 GT3.R имеют самые тесные производственные связи. Z06 GT3.R будет использовать то же алюминиевое шасси и серийный двигатель LT6, модифицированный для гонок. Сообщается, что в автомобиле будет использоваться тот же 5,5-литровый двигатель V8 с плоским коленчатым валом, который использовался в Corvette C8.R. Подробная информация о ценах в настоящее время не разглашается.