Chevy продаст Corvette Z06 GT3.R частным гонщикам

Предоставление автомобиля широкой публике означает, что частные команды могут участвовать в гонках на новом Corvette и принимать участие в соревнованиях. Corvette Z06 и гоночный Corvette Z06 GT3.R имеют самые тесные производственные связи. Z06 GT3.R будет использовать то же алюминиевое шасси и серийный двигатель LT6, модифицированный для гонок. Сообщается, что в автомобиле будет использоваться тот же 5,5-литровый двигатель V8 с плоским коленчатым валом, который использовался в Corvette C8.R. Подробная информация о ценах в настоящее время не разглашается.