Чип A14X Bionic не уступает производительности процессору Intel Core i9-9880H

Новый процессор компании Apple A14X Bionic будут использоваться в обновленной модели iPad Pro. Чип будет произведен на 5 нм техпроцессе TSMC. Проведено сравнение среди ранее выпущенных чипов компании Apple. На основе показателей производительности прошлых лет, можно с уверенностью сказать, что A14X Bionic может быть почти на одном уровне с производительностью восьмиядерного процессора Intel Core i9-9880H который используется в самых мощных ноутбуках. Как ожидается, новый чип компании Apple будет использоваться в грядущей линейке iPhone 12.

Комментарии и отзывы Apple A14X Bionic
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