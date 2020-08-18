Чип A14X Bionic не уступает производительности процессору Intel Core i9-9880H

Новый процессор компании Apple A14X Bionic будут использоваться в обновленной модели iPad Pro. Чип будет произведен на 5 нм техпроцессе TSMC. Проведено сравнение среди ранее выпущенных чипов компании Apple. На основе показателей производительности прошлых лет, можно с уверенностью сказать, что A14X Bionic может быть почти на одном уровне с производительностью восьмиядерного процессора Intel Core i9-9880H который используется в самых мощных ноутбуках. Как ожидается, новый чип компании Apple будет использоваться в грядущей линейке iPhone 12.