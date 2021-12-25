Чип AMD Ryzen 9 6900HX засветился в сети

Сетевые источники поделились подробностями о процессоре AMD Ryzen 9 6900HX, предназначенном для ноутбуков. Данный APU характеризуется восемью ядрами, 16 потоками, архитектурой Zen 3+, производством по нормам 6-нм техпроцесса, тактовой частотой до 4,6 ГГц, энергопотреблением чуть ниже, чем в Ryzen 9 5900HX, 16 МБ кэш-памяти третьего уровня и 4 МБ второго, а также поддержкой ОЗУ DDR5-4800 МГц.

Ранее сообщалось, что Ryzen 9 6900HX получит новую графику на архитектуре RDNA 2, которая окажется намного производительнее, чем в APU текущего поколения. Новые GPU будут называться Radeon 6ХХM или Radeon 680M в случае с Ryzen 9 6900HX.