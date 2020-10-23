Чип HiSilicon Kirin 9000 занял 1-е место в AI Benchmark

Процессор HiSilicon Kirin 9000 возглавил список в тесте AI Benchmark.

Чипы HiSilicon Kirin 9000 построены на новом 5-нанометровом техпроцессе TSMC и отличаются улучшенными характеристиками и энергоэффективностью по сравнению с их предшественниками. Теперь же в списке тестов AI ETH Zurich Huawei Mate 40 Pro занимает первое место с процессором Kirin 9000.

В списке HiSilicon Kirin 9000 находится на 1-й позиции, набрав 216,6 балла, опередив как чип MediaTek Dimensity 1000+ , так и даже Qualcomm Snapdragon 865+ SoC. Со слов компании Huawei, Kirin 9000 на сегодняшний день является одним из самых мощных мобильных процессоров на рынке.
Комментарии и отзывы HiSilicon Kirin 9000
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