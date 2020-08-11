Чип Qualcomm Snapdragon 875G будет представлен в 2021 году

Несколько дней назад корейский производитель представил последние флагманы из серии Galaxy Note 20, которые были оснащены чипами Exynos 990, а не Exynos 992 по 5 нм техпроцессу.
Производством чипа Qualcomm Snapdragon 875G будет заниматься компания Samsung, об этом было известно в начале года. Samsung отвечала за модем X60 5G для чипа. Но у компании Samsung возникли технические проблемы на производстве. Южнокорейский гигант не справляется с 5 нм литографией, а также проблемы возникли и с чипом Exynos. Все это привело к тому, что компания Samsung отложит дебют чипа Qualcomm Snapdragon 875G на следующий год.