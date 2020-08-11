Чип Qualcomm Snapdragon 875G будет представлен в 2021 году

Производством чипа Qualcomm Snapdragon 875G будет заниматься компания Samsung, об этом было известно в начале года. Samsung отвечала за модем X60 5G для чипа. Но у компании Samsung возникли технические проблемы на производстве. Южнокорейский гигант не справляется с 5 нм литографией, а также проблемы возникли и с чипом Exynos. Все это привело к тому, что компания Samsung отложит дебют чипа Qualcomm Snapdragon 875G на следующий год.

Несколько дней назад корейский производитель представил последние флагманы из серии Galaxy Note 20, которые были оснащены чипами Exynos 990, а не Exynos 992 по 5 нм техпроцессу.