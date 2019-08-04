Чип для передачи данных вчетверо быстрее 5G-модемов

В перспективе чипы нового поколения могут быть интегрированы в модули связи устройств интернета вещей, автономных систем вождения и мультимедийных гаджетов для потоковой передачи данных в сверхвысоком разрешении. Ожидается, что первые коммерческие устройства на базе перспективной разработки появятся на рынке с появлением сетей 6G.Работающие на частоте более 100 ГГц устройства недавно стали лицензироваться правительством США. Разработка Калифорнийского университета — первое в своём роде устройство, способное работать в данном диапазоне. У 5G-сетей диапазон используемых частот варьируется от 28 до 38 ГГц, и они технически не способны обеспечить столь высокие скорости передачи данных.«Перепрыгнуть» предел пропускной способности 5G-устройств исследователям удалось с помощью оригинальной архитектуры чипа «сквозного передатчика-приёмника», которая значительно ослабляет требования к цифровой обработке, модулируя цифровые биты в аналоговой и радиочастотной областях. Уникальная компоновка трансивера также позволяет ему потреблять значительно меньше энергии, чем современные системы, снижая стоимость владения устройством.