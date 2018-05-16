Чипсет Intel Z390 и блок-диаграмма микросхем

Intel опубликовала страницу, на которой есть информация о чипсете Z390, включая блок-схему набора микросхем, показывающую все подключения. Z390 будет поддерживать все настольные процессоры поколения Coffee Lake, но также будет совместим для следующего поколения.Z390 обсуждался много, он предназначен для 8-ядерных процессоров Coffee Lake, но в ближайшее время их не ожидается. Z390 получит разъем LGA1151 с использованием традиционной шины чипсета DMI 3.0 (которая в основном представляет собой перекрестную линию / нисходящую линию x4 PCIe. Подобно набору микросхем Z370, в нем будет 24 полосы PCI-Express gen 3.0. Также аналогичным является хранение на шесть портов SATA с пропускной способностью 6 Гбит / с с поддержкой AHCI и RAID и до трех разъемов M.2 / U.2 32 Гбит / с.