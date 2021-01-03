Чипсет Kirin 9010 находится на стадии разработки

2022 год станет годом для 3-нм чипов. Стало известно, что Huawei планирует выпустить новый чип, который получил название Kirin 9010. Он буден основан на 3-нм техпроцессе. Отметим, что предыдущее поколение Kirin 9000 построено на 5-нм процессе. Среди конкурентов, Apple также намерена выпустить 3-нм чипы от TSMC, но это произойдет не раньше 2022 года.

Kirin 9010 появится во второй половине 2021 года. Одним из первых кто получит новый чип могут стать смартфоны серии Huawei Mate 50. Новый чипсет Kirin 9010 должен стать главным оружием Huawei против процессоров Qualcomm Snapdragon и Samsung Exynos.
Комментарии и отзывы Huawei Kirin 9010
Обзоры:
Лучший процессор для работы. Intel Core i5-10600Лучший процессор для работы. Intel Core i5-10600
Лучший игровой процессор. Intel Core i3-10300Лучший игровой процессор. Intel Core i3-10300
Обзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор IntelОбзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор Intel
Новости:
Samsung Exynos 2100 превосходит Snapdragon 888 в многоядерном тесте

Грядущий процессор Samsung Exynos 2100 будет конкурировать с процессором Qualcomm Snapdragon 888, однако ...
Генеральный директор Intel с оптимизмом смотрит на 2021 год

Исполнительный вице-президент Intel Грегори Брайант побеседовал с аналитиками рынка из швейцарского банка...
Microsoft работает над собственным ARM-чипом

Ранее в этом году Apple объявила, что запускает Apple Silicon на базе ARM. Более того, с запуском новых у...
Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6
Обзор Samsung 970 EVO 1000 GB (MZ-V7E1T0BW). Быстрый и горячий M.2 дискОбзор Samsung 970 EVO 1000 GB (MZ-V7E1T0BW). Быстрый и горячий M.2 диск
Обзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розетокОбзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розеток
Обзор Playme CVD-20. УФ-стерилизатор с Qi-зарядкой 10 ВтОбзор Playme CVD-20. УФ-стерилизатор с Qi-зарядкой 10 Вт
Обзор Samsung Wireless Charger Trio. Порядочная беспроводная зарядка для трех устройстваОбзор Samsung Wireless Charger Trio. Порядочная беспроводная зарядка для трех устройства
Redmi Note 9 4G EEC сертифицирован...
Redmi Note 9 4G EEC сертифицированНа днях компания Redmi представила Xiaomi Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G и Redmi Note 9 Pro 5G. Теперь ...
Смартфон Redmi Note 7 получит MIUI 12.5 ...
Смартфон Redmi Note 7 получит MIUI 12.5 Компания Xiaomi опубликовала список смартфонов, которые получат ранний доступен к фирменной оболочке MIUI...
ASUS представила видеокарты серии GeForc...
ASUS представила видеокарты серии GeForcASUS GeForce RTX 30 ROG STRIX White Edition предложит в общей сложности шесть видеокарт, три модели станд...
HyperX Cloud II Wireless поражает автоно...
HyperX Cloud II Wireless поражает автоноВ последнее время пользователи стали все меньше думать о том, чтобы приобрести проводные наушники — все ч...
Представлен 165-Гц монитор ASUS TUF Gami...
Представлен 165-Гц монитор ASUS TUF GamiКомпания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью TUF Gaming VG259Q, которая получила 24,5-дю...
Обзор DeepCool AS500. Башенное охлаждени...
Обзор DeepCool AS500. Башенное охлаждениНе так давно в России официально стартовали продажи башенной системы охлаждения DeepCool AS500. Особеннос...
Представлен объектив Зенитар 1.5/50 для ...
Представлен объектив Зенитар 1.5/50 для Холдинг «Швабе» пополнил ассортимент мануальных объективов моделью «Зенитар 1.5/50», которая предназначен...
Vivo V20 SE был замечен по цене 285 долл...
Vivo V20 SE был замечен по цене 285 доллРанее компания Vivo анонсировала смартфон Vivo V20 в Индии по цене 339 долларов. ...
Представлен игровой монитор LG 27GN800 с...
Представлен игровой монитор LG 27GN800 сLG добавила в свой ассортимент новый монитор с частотой обновления экрана 144 Гц и Nano IPS панелью. Разм...
A4 Bloody представила два новых игровых ...
A4 Bloody представила два новых игровых A4 Bloody расширяет линейку игровых кресел, представив два новых продукта. Игровые кресла GC-350 и GC-370...
ID-Cooling представила кулер жидкостного...
ID-Cooling представила кулер жидкостногоID-Cooling представила кулер жидкостного охлаждения Ice Flow ARGB Snow, который включает в себя AIO конст...
Samsung не будет убивать Galaxy Note...
Samsung не будет убивать Galaxy NoteНедавние сообщения о прекращении существования линейки Galaxy Note могут быть преувеличенными или преждев...
Обзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой весаОбзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой веса
Обзор SteelSeries Rival 3 Wireless. Беспроводная мышка с точным сенсоромОбзор SteelSeries Rival 3 Wireless. Беспроводная мышка с точным сенсором
Обзор ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity 10 GB (ZT-A30800D-10P). Сравнение с RTX2080 и RTX2080TiОбзор ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity 10 GB (ZT-A30800D-10P). Сравнение с RTX2080 и RTX2080Ti
Обзор ID-COOLING SE-914-XT Basic. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5-3600XT и Intel Core i3-10300Обзор ID-COOLING SE-914-XT Basic. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5-3600XT и Intel Core i3-10300
Обзор Hyundai H-EP200. Наушники TWS для тренировок и фитнесаОбзор Hyundai H-EP200. Наушники TWS для тренировок и фитнеса
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor