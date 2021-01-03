Чипсет Kirin 9010 находится на стадии разработки

2022 год станет годом для 3-нм чипов. Стало известно, что Huawei планирует выпустить новый чип, который получил название Kirin 9010. Он буден основан на 3-нм техпроцессе. Отметим, что предыдущее поколение Kirin 9000 построено на 5-нм процессе. Среди конкурентов, Apple также намерена выпустить 3-нм чипы от TSMC, но это произойдет не раньше 2022 года.

Kirin 9010 появится во второй половине 2021 года. Одним из первых кто получит новый чип могут стать смартфоны серии Huawei Mate 50. Новый чипсет Kirin 9010 должен стать главным оружием Huawei против процессоров Qualcomm Snapdragon и Samsung Exynos.