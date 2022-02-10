Число игроков Apex Legends в Steam достигло рекордного уровня — почти 400 000 человек

На этой неделе Apex Legends запустила свой 12-й сезон, добавив нового героя Безумную Мэгги, новую карту разрушенного Олимпа и ограниченный по времени режим управления 9 на 9. Возможно, популярность нового сезона относительно высока, а количество игроков в Steam в Apex Legends достигло рекордного уровня. По данным Steam, Apex Legends достигла своего пика онлайна 22 часа назад, когда в нем приняли участие почти 400 000 игроков (392 998).

Помимо нового контента, увеличение количества игроков также может быть связано с празднованием третьей годовщины. Respawn Entertainment выпускает наборы персонажей. На этой неделе — Octane, на следующей — Wattson, а Valkyrie будет доступна с 22 февраля по 1 марта.