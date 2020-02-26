Чистая Windows 10 версии 2004 доступная официально

Microsoft выпустила ISO-файлы Windows 10 версии для чистой установки. Эти файлы отсутствуют для Windows 10 версии 2004 Preview Build 19041, готовой к сборке (RTM). Сборка RTM была выпущена пару месяцев назад и продолжает получать накопительные обновления в Slow ring.

Для установки необходимо загрузить и очистить Windows 10 2004 с сайта Windows Insider. И Fast, и Slow Ring Insiders могут загружать последние файлы ISO. Установка потребует определенных системных требований вашей системы.

Список изменений Windows 10 20H1 build 19041 включают множество изменений.