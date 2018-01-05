Что делать если пора менять катализатор?

2018-01-05, Автор - Айдар Ибрагимов; [130]

Все мы являемся владельцами автомобилей и понимаем, что покупка нового автомобиля на сегодняшний день дорогое удовольствие. Как следствие, мы катаемся на одних и тех же автомобилях долгое время и рано, либо поздно у него изнашиваются различные расходные элементы. Подобным расходным элементом является катализатор. Катализатор устанавливается в выхлопную систему автомобиля непосредственно между выпускным коллектором и глушителем. С двух сторон он окружается кислородными датчиками - лямбда-зондами. Данные датчики позволяют блоку управления двигателем оценивать успешность работы катализатора и регулировать свою мощность, подачу топлива в зависимости от этого. Именно поэтому в любом современном автомобиле катализатор - это необходимая и неотъемлемая его составляющая.

На сегодняшний день купить катализаторы в интернет-магазине на любой автомобиль не представляет трудности. Автолюбителей смущает их цена, с одной стороны, и многие понимают, что благодаря катализатору автомобиль теряет до 10% своей мощности, так как ему необходимо проталкивать воздух из выпускного коллектора через ситы катализатора. Как полагается в нашей стране у многих возникает острое желание отказаться от катализатора вовсе - один автомобиль природу не испортит, а увеличить мощность автомобиля еще и сэкономив всем хочется. В итоге каждый решает сам за себя.

С одной стороны, не очень хорошо, если из вашей дорогой инормаки при прогазовках будет вылетать сизый дым. С другой стороны, именно этот автомобиль без катализатора способен продемонстрировать заметную прибавку мощности после удаления катализатора, перепрошивке блока управления, установки обманки, пламегасителя и резонатора.

Как уже отмечалось, многих от простой замены катализаторы на новый отпугивает его цена. Связано это с тем, что новые катализаторы для иномарок практически любых производителей действительно дорогие - их цена начинается от 25 000 рублей и выше. Нередко стоимость катализатора составляет 25% остаточной стоимости автомобиля. Но следует понимать, что данная цена связана с тем, что производители хотят заработать на вашем автомобиле и продают чужие катализаторы со своим логотипом в разы дороже, чем они на самом деле стоят. Поэтому перед покупкой обратитесь в интернет магазин http://замена-катализатора.москва, либо позвоните по номеру +7 (495) 142-09-55, либо посетите адрес г. Москва, Филёвский бульвар, 1с1 и вам там подверут оригинальный катализатор от непосредственно производителя вашего, только без эмблемы VAG, либо BMW и вы купите новый катализатор за 7-15 тысяч рублей.


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