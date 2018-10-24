Что такое ИИ? Все, что Вам нужно знать

В течение многих лет считалось, что компьютеры никогда не будут более мощными, чем человеческий мозг. Искусственный интеллект как концепция относится к вычислительному оборудованию, способному думать и принимать для себя решения на основе данных, которые получает. Системы искусственного интеллекта часто чрезвычайно сложны и мощны, имеют возможностью очень быстро обрабатывать тонны информации, чтобы прийти к эффективному решению.

Благодаря подробным алгоритмам, ИИ-системы теперь способны выполнять гигантские вычислительные задачи намного быстрее и эффективнее, чем человеческий разум, что помогает делать большие успехи в областях исследований и разработок во всем мире. Наиболее известные реальные приложений ИИ - это IBM Watson, который используется для управления исследованиями в самых разных областях: с Microsoft Azure Machine Learning и TensorFlow. Применение технологий ИИ не ограничивается, возможно самым захватывающим аспектом экосистемы является то, что нет никакой информации о том, где она может применяться еще и какие проблемы она в конечном итоге сможет решить.