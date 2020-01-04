Что ждать на выставке CES 2020

Индустрия технологий упаковывает чемоданы и направляется в Лас-Вегас, где пройдет грандиозное мероприятие CES. CES не является большим шоу для смартфонов, но в нем будет много экслюзивных телевизоров, ноутбуков и прототипов следующего поколения.

Apple вернется в CES в этом году, она будет только говорить о цифровой конфиденциальности, а не обнародовать новые продукты. Можно увидеть множество звуковых систем, которые поддерживают Dolby Atmos и другие иммерсивные аудиоформаты, такие как DTS: X и Sony Reality Audio от Sony. Ожидается показ умных часов и фитнес-трекеров. Lenovo и Qualcomm представят ноутбуки с беспроводным подключением 5G.

Будут представлены телевизоры с разрешением 8К. Представят устройства виртуальной реальности. На выставке будут показаны устройства для умного дома. Все это и многое другое можно увидеть на выставке CES которые пройдет в Лас-Вегасе с 7 по 10 января.