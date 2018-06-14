Chuwi HiGame будет оснащен процессором с встроенной графикой Vega

Несомненно, Nvidia довольно долгое время находилась в доминирующей позиции в плане графических процессоров для настольных и мобильных систем. Но теперь mini-PC набирают все большую популярность, потому что они больше не будут удерживать вас у рабочего стола.
С поддержкой Intel и AMD, наконец свершилась мечта многих пользователей, в миниатюрных системах с большой производительностью и превосходным дизайном. На сегодняшний день было объявлено только 4 системы, оснащенные процессором Kaby Lake-G: Dell XPS 15 9575, 2018 HP Spectre x360 15, Intel Hades Canyon NUC и mini-PC Chuwi HiGame.
Это мини-ПК нацелен на геймеров с его hi-end процессором 8-го поколения Intel Core I7-8709G. Процессор работает на частоте 4.1 Ghz с Turbo Boost. Графика Radeon Rx Vega M GH также помогает передавать поистине потрясающий игровой опыт даже для самых изысканных игроков.
К HiGame mini-PC можно подключить несколько устройств. С помощью Thunderbolt 3 интерфейса, вы может подключаться внешнюю графическую карту - и другие подобные устройства.
С поддержкой Intel и AMD, наконец свершилась мечта многих пользователей, в миниатюрных системах с большой производительностью и превосходным дизайном. На сегодняшний день было объявлено только 4 системы, оснащенные процессором Kaby Lake-G: Dell XPS 15 9575, 2018 HP Spectre x360 15, Intel Hades Canyon NUC и mini-PC Chuwi HiGame.
CHUWI HiGame снова вышла на рынок с новым краудфандинговым проектом в Indiegogo, который начнется в 6:00 утра, 14 июня PT или 13:00, 14 июня UTC. Вы также можете ознакомиться с данным проектом на сайте Indiegogo. А также посетить официальный сайт Сhuwi, и ознакомиться со всеми гаджетами, которые они предлагают.
Это мини-ПК нацелен на геймеров с его hi-end процессором 8-го поколения Intel Core I7-8709G. Процессор работает на частоте 4.1 Ghz с Turbo Boost. Графика Radeon Rx Vega M GH также помогает передавать поистине потрясающий игровой опыт даже для самых изысканных игроков.
Графический модуль Radeon Rx Vega M GH превращает HiGame в высокопроизводительную рабочую станцию. Дизайнеры могут использовать его для выполнения сложных проектных работ, таких как CINEMA 4D. Комплексное моделирование и рендеринг проектов также можно быстро выполнить, повысив эффективность вашей работы.
К HiGame mini-PC можно подключить несколько устройств. С помощью Thunderbolt 3 интерфейса, вы может подключаться внешнюю графическую карту - и другие подобные устройства.
Ниже приведена сравнительная таблица характеристик:
|Модель
|HiGame
|NUC
|Mac Pro
|Процессор
|8-Gen Intel Core i5-8305G /
8-Gen Intel Core i7-8709G
|8-Gen поколения Intel Core i7-8705G /
8-Gen Intel Core
|i7-8809G Intel Xeon E5 6 ядро
|GPU
|Radeon RX Vega M GL /
Radeon RX Vega M GH
|Radeon RX Vega M GL /
Radeon RX Vega M GH
|Dual AMD FirePro D500
|RAM
|8 ГБ DDR4 с расширением до 32 ГБ
|N
|16 ГБ DDR3
|ROM
|128GB M.2 SSD / 256GB M.2 SSD с расширением
|N
|256GB SSD на основе SSD
|ОС
|Windows 10 Home
|N
|Mac OS
|Цена $ 899 / $ 1,099
|$ 799 / $ 999
|$ 2,999