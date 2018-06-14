Chuwi HiGame будет оснащен процессором с встроенной графикой Vega

Несомненно, Nvidia довольно долгое время находилась в доминирующей позиции в плане графических процессоров для настольных и мобильных систем. Но теперь mini-PC набирают все большую популярность, потому что они больше не будут удерживать вас у рабочего стола.С поддержкой Intel и AMD, наконец свершилась мечта многих пользователей, в миниатюрных системах с большой производительностью и превосходным дизайном. На сегодняшний день было объявлено только 4 системы, оснащенные процессором Kaby Lake-G: Dell XPS 15 9575, 2018 HP Spectre x360 15, Intel Hades Canyon NUC и mini-PC Chuwi HiGame.

CHUWI HiGame снова вышла на рынок с новым краудфандинговым проектом в Indiegogo, который начнется в 6:00 утра, 14 июня PT или 13:00, 14 июня UTC.

Вы также можете ознакомиться с данным проектом на сайте Indiegogo . А также посетить официальный сайт Сhuwi , и ознакомиться со всеми гаджетами, которые они предлагают.Это мини-ПК нацелен на геймеров с его hi-end процессором 8-го поколения Intel Core I7-8709G. Процессор работает на частоте 4.1 Ghz с Turbo Boost. Графика Radeon Rx Vega M GH также помогает передавать поистине потрясающий игровой опыт даже для самых изысканных игроков.

Ниже приведена сравнительная таблица характеристик:

Модель HiGame NUC Mac Pro Процессор 8-Gen Intel Core i5-8305G /

8-Gen Intel Core i7-8709G 8-Gen поколения Intel Core i7-8705G /

8-Gen Intel Core i7-8809G Intel Xeon E5 6 ядро GPU Radeon RX Vega M GL /

Radeon RX Vega M GH Radeon RX Vega M GL /

Radeon RX Vega M GH Dual AMD FirePro D500 RAM 8 ГБ DDR4 с расширением до 32 ГБ N 16 ГБ DDR3 ROM 128GB M.2 SSD / 256GB M.2 SSD с расширением N 256GB SSD на основе SSD ОС Windows 10 Home N Mac OS Цена $ 899 / $ 1,099 $ 799 / $ 999 $ 2,999

Графический модуль Radeon Rx Vega M GH превращает HiGame в высокопроизводительную рабочую станцию. Дизайнеры могут использовать его для выполнения сложных проектных работ, таких как CINEMA 4D. Комплексное моделирование и рендеринг проектов также можно быстро выполнить, повысив эффективность вашей работы.К HiGame mini-PC можно подключить несколько устройств. С помощью Thunderbolt 3 интерфейса, вы может подключаться внешнюю графическую карту - и другие подобные устройства.