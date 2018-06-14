Chuwi HiGame будет оснащен процессором с встроенной графикой Vega

2018-06-14, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Chuwi HiGame; [77]
Несомненно, Nvidia довольно долгое время находилась в доминирующей позиции в плане графических процессоров для настольных и мобильных систем. Но теперь mini-PC набирают все большую популярность, потому что они больше не будут удерживать вас у рабочего стола.
С поддержкой Intel и AMD, наконец свершилась мечта многих пользователей, в миниатюрных системах с большой производительностью и превосходным дизайном. На сегодняшний день было объявлено только 4 системы, оснащенные процессором Kaby Lake-G: Dell XPS 15 9575, 2018 HP Spectre x360 15, Intel Hades Canyon NUC и mini-PC Chuwi HiGame.

CHUWI HiGame снова вышла на рынок с новым краудфандинговым проектом в Indiegogo, который начнется в 6:00 утра, 14 июня PT или 13:00, 14 июня UTC.

Вы также можете ознакомиться с данным проектом на сайте Indiegogo. А также посетить официальный сайт Сhuwi, и ознакомиться со всеми гаджетами, которые они предлагают.
Это мини-ПК нацелен на геймеров с его hi-end процессором 8-го поколения Intel Core I7-8709G. Процессор работает на частоте 4.1 Ghz с Turbo Boost. Графика Radeon Rx Vega M GH также помогает передавать поистине потрясающий игровой опыт даже для самых изысканных игроков.

Графический модуль Radeon Rx Vega M GH превращает HiGame в высокопроизводительную рабочую станцию. Дизайнеры могут использовать его для выполнения сложных проектных работ, таких как CINEMA 4D. Комплексное моделирование и рендеринг проектов также можно быстро выполнить, повысив эффективность вашей работы.
К HiGame mini-PC можно подключить несколько устройств. С помощью Thunderbolt 3 интерфейса, вы может подключаться внешнюю графическую карту - и другие подобные устройства.

Ниже приведена сравнительная таблица характеристик:

МодельHiGameNUCMac Pro
Процессор8-Gen Intel Core i5-8305G /
8-Gen Intel Core i7-8709G		8-Gen поколения Intel Core i7-8705G /
8-Gen Intel Core 		i7-8809G Intel Xeon E5 6 ядро
GPURadeon RX Vega M GL /
Radeon RX Vega M GH		Radeon RX Vega M GL /
Radeon RX Vega M GH 		Dual AMD FirePro D500
RAM8 ГБ DDR4 с расширением до 32 ГБN16 ГБ DDR3
ROM128GB M.2 SSD / 256GB M.2 SSD с расширениемN256GB SSD на основе SSD
ОСWindows 10 HomeNMac OS
Цена $ 899 / $ 1,099$ 799 / $ 999$ 2,999


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