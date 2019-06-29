Chuwi LapBook Plus и его функции

Ультрабук оснастили дисплеем диагональю 15,6 дюйма с разрешением 4K, поддержкой HDR и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Толщина металлического корпуса Chuwi LapBook Plus в самой тонкой части составляет всего 6 мм, вес устройства — 1,52 килограмма.«Сердцем» новинки стал четырёхъядерный процессор Intel линейки Apollo Lake (тактовая частота до 2,0 ГГц) при поддержке 8 ГБ оперативной памяти и графического ускорителя Intel HD Graphics 505. В дополнение к встроенному SSD-накопителю на 256 ГБ лэптоп оснащён дополнительным разъёмом М.2 для увеличения емкости внутреннего хранилища.Ключевые особенности лэптопа в металлическом корпусе толщиной 6 мм — малый вес, 4K-дисплей с HDR и возможность установки сразу двух SSD-накопителей.О стоимости новинки пока неизвестно.