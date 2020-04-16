Chuwi LarkBox помещается в ладони

Тем компактных компьютеров достаточно активно обсуждается на просторах интернета, так как многим пользователям большой компьютер просто не нужен. Зачем тратить деньги на сбор большого компьютера в здоровенном корпусе, который потом еще и пыль будет собирать, если определенному сегменту пользователей нужно просто проверять почту, читать новости и изредка заходить в социальные сети. Специально для таких людей был создан компьютер Chuwi LarkBox, который с легкостью помещается в ладони человека. Это очень компактный компьютер с достаточно высокой производительностью для того, чтобы пользоваться интернетом и всеми его благами. Для более сложных задач уже нужен компьютер с большей производительностью, но многим хватит и этой мощности.