Chuwi LarkBox помещается в ладони

2020-04-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - Chuwi LarkBox; [81]
Тем компактных компьютеров достаточно активно обсуждается на просторах интернета, так как многим пользователям большой компьютер просто не нужен. Зачем тратить деньги на сбор большого компьютера в здоровенном корпусе, который потом еще и пыль будет собирать, если определенному сегменту пользователей нужно просто проверять почту, читать новости и изредка заходить в социальные сети. Специально для таких людей был создан компьютер Chuwi LarkBox, который с легкостью помещается в ладони человека. Это очень компактный компьютер с достаточно высокой производительностью для того, чтобы пользоваться интернетом и всеми его благами. Для более сложных задач уже нужен компьютер с большей производительностью, но многим хватит и этой мощности.


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