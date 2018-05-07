Chuwi готовит HiGame

Компания Chuwi собирает средства для анонса игрового компьютера HiGame на платформе IndieGoGo. Данный компьютер идеально подойдет для игровых задач — вы можете запускать самые тяжелые игровые проекты и получать от этого массу положительных эмоций. При этом, корпус компьютера очень компактный, его можно поставить на рабочий стол и останется еще много места под периферию. В базовой комплектации за производительность отвечает процессор i5-8305G от Intel, поддерживать производительность будет оперативная память на 8 гигабайт и 128 гигабайт памяти на SSD накопителе. В топовой комплектации установлен процессор i7-8709G, оперативной памяти тоже 8 гигабайт, зато встроенной поставили целых 256 гигабайт на SSD накопителе. Отличный вариант для тех, кто хочет играть и работать на своем компьютере.