Chuwi представляет самый маленький в мире ПК LarkBox

Chuwi анонсировала мини-ПК LarkBox, который может поместиться на ладони. Chuwi LarkBox претендует на звание самого маленького ПК с разрешением 4K всего 61 × 61× 43 мм (0,16 л). Оснащен четырехъядерным процессором Intel Celeron 8-го поколения N4100 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и твердотельным накопителем объемом 128 ГБ. UHD Graphics 600 iGPU от Celeron N4100 позволяет выводить видео 4K через порт HDMI.

Мини-ПК может быть отличным маломощным домашним офисом для просмотра веб-страниц и обработки текстов. Chuwi LarkBox охлаждается с помощью одного бесшумного вентилятора, который должен поддерживать стабильную работу ПК при любых нагрузках. Larkbox имеет два порта USB-A, один порт USB-C, разъем HDMI и разъем для наушников 3,5 мм, а также поддержку Bluetooth 5.0.