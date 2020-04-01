Цифровая камера HIPERDEAL получила пластиковый корпус с прорезиненными вставками и вес 400 грамм.

На корпусе камеры разместили несколько кнопок управления, TFT дисплей на 2.4 дюйма и светодиодную вспышку.

Цифровая камера HIPERDEAL получила: 16 Мп сенсор с поддержкой 16-ти кратного цифрового зума, оптическую стабилизацию, фиксированный объектив f/3.2, f, настройка автоматического баланса белого цвета и поддержку карты памяти объемом до 32 ГБ.

Цифровую камеру HIPERDEAL можно приобрести на AliExpress за 30 долларов.