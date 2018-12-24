Цифровой ингалятор ProAir Digihaler

Компания FDA предоставило ProAir Digihaler, цифровой и мобильный ингалятор, который поставляется со встроенными датчиками.

Эти датчики могут обнаруживать, когда устройство используется, и даже измерять силу вдыхания пользователя. Что еще более важно, ингалятор может отправлять данные об использовании на мобильное приложение. Предоставляя визуальную информацию, пользователи могут определять тенденции и получать необходимое количество лекарств, а также делиться ими со своими врачами, если это необходимо. По словам руководителя некоммерческой группы Allergy and Asthma Network, многие люди неправильно используют свои ингаляторы или используют их слишком часто. Она объяснила, что подобный инструмент может позволить врачам видеть использование ингалятором своих пациентов, определять проблемы с их использованием и помогать им управлять своим состоянием или болезнью. Впервые он будет доступен в 2019 году в рамках ряда программ раннего опыта, а глобальный запуск запланирован на 2020 год.