Цифровой ключ BMW Digital Key появится на смартфонах Android

BMW объявила, что новый цифровой ключ BMW теперь доступен для смартфонов Android, ключ может использоваться для блокировки и разблокировки вашего автомобиля и многого другого. Новый цифровой ключ доступен для Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Германии, Франции, Италии, Испании, Японии, Австралии, Тайване и Сингапуре. Он также доступен для смартфонов Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Ultra и Galaxy S21 + во Франции, Германии, Италии, Корее, Испании, Великобритании и США.

С помощью цифрового ключа BMW клиенты могут легко разблокировать и заблокировать свой BMW, просто поднеся смартфон к ручке двери водителя. Двигатель также можно запустить, поместив мобильный телефон в отсек беспроводной зарядки BMW. Чтобы обеспечить максимальную простоту использования и безопасность, цифровой ключ BMW хранится на защищенном элементе смартфона. Его можно легко настроить через приложение My BMW, а затем он будет доступен в качестве опции почти для всех моделей BMW. В следующем выпуске можно будет передать ключ пятерым друзьям. Функциональные возможности BMW Digital Key Plus на основе сверхширокого диапазона также будут представлены для смартфонов Android в будущем выпуске.
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