Цифровой пульсоксиметр BGMMED Oximetro C1 LED- это устройство, определяющее уровень кислорода в крови, а также считывающее частоту пульса.

Рекомендуемое значение кислорода в крови более 92%, а нормальное значение пульса это 60-80 ударов в минуту.

Чтобы сделать тест необходимо надеть прибор на палец и подождать несколько секунд, далее после теста на экране отобразятся данные пульса и уровня кислорода в крови.

Работает устройство BGMMED Oximetro C1 LED от двух батареек. Для экономии заряда он автоматически выключается в неактивном режиме.

BGMMED Oximetro C1 LED очень компактный и легкий, поэтому его можно носить собой куда угодно.

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