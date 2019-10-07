Cirrus7 Incus A300 без активного охлаждения

2019-10-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - Cirrus7 Incus A300; [62]
В последнее время пользователи стали все больше внимания обращать на готовые ПК, ведь это действительно удобный вариант. Вам не нужно разбираться в параметрах и комплектующих своего компьютера, не нужно перебирать варианты и думать о том, будут ли они работать вместе. Просто покупаете готовое решение и получаете от него ту мощность, которая нужна. Именно таким компьютером является новинка под названием Cirrus7 Incus A300, которая официально представлена и готова встречать своих покупателей. Главная фишка корпуса в том, что это полностью металлическая глыба, которая не оборудована активным охлаждением. Никакого шума от вентиляторов, никакой пыли внутри, ничего лишнего. Корпус выпускает в роли радиатора и охлаждает процессор.


Комментарии и отзывы Cirrus7 Incus A300
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