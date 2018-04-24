Cirrus7 Nimbini v2 стоит 3000 евро

В последнее время в проду вошли компьютеры, у которых сам корпус является радиатором охлаждения для процессора. Например, новинка Cirrus7 Nimbini v2 является практически цельным куском алюминия, который подключается к процессору и становится большим радиатором. Если вы поставите внутрь адекватную модель процессора, и он не будет нагреваться слишком уж сильно, то ваш компьютер будет работать абсолютно бесшумно, ведь здесь нет никаких активных элементов охлаждения. Правда, стоит понимать, что это скорее офисный компьютер или вариант для энтузиастов, так как компьютер в таком корпусе в минимальной комплектации стоит 500 евро, в максимальной — 3000 евро. Это дорого, даже для такого стильного решения. Хотя, конечно, на любой товар будет свой покупатель, главное правильно представить свою новинку.