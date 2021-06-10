Cisco представила новые функции Webex для проведения гибридных мероприятий и гибридной модели работы. Так как организации переходят к гибридной модели работы, при которой в совещаниях всегда участвуют удаленные участники, компания Cisco представляет новое предложение Webex Suite с инновациями, которые послужат фундаментом для эффективной гибридной работы и различных мероприятий.

Новое предложение Webex Suite с новым интерфейсом поддерживает гибридную совместную работу и стоит на 40% дешевле, чем суммарно отдельные составляющие. Данный комплекс объединяет в себе функционал совещаний, вызовов, сообщений, опросов и мероприятий. Компания продемонстрировала новую платформу взаимодействия с аудиторией - Slido. На основе применяемых в Webex передовых функций шумоподавления и улучшения качества речи пользователям предлагается новая возможность оптимизации речи для удаленных и общих рабочих пространств. Функционал My Voice Only (только мой голос) устранит фоновый шум, в том числе разговоры, и выделит речь основного оратора.

Webex Desk - настольное универсальное устройство следующего поколения, как для дома так и для офиса. Платформа Webex Assistant Skills открывает безграничные возможности расширений с голосовым управлением для интеграции элементов управления, контента и приложений с устройствами Webex Devices. Представлены функции для безопасности. Они автоматически блокирует отправку сообщений с конфиденциальной информацией.