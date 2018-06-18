Cisco представила новые возможности своей интенционно-ориентированной сетевой платформы

На конференции Cisco Live (проходила с 10 по 14 июня в Орландо, США) компания представила новые возможности, которые стали доступны разработчикам на интенционно-ориентированной сетевой платформе Cisco. Эти усовершенствования демонстрируют непрерывность продвижения Cisco по пути создания открытой программируемой платформы, охватывающей всю сеть — от кампуса до ЦОДа и от филиалов до границы. Благодаря открытой сети Cisco 500 тыс. разработчиков, 60 тыс. партнеров и 3 млн сетевых инженеров смогут реализовывать на этой платформе свои инновации.

В интенционно-ориентированных, или основанных на намерениях, сетях используются принципиально новые подходы к построению сетей и управлению ими. Эти современные сети уходят от традиционных трудоемких методов ручного управления, они подстраиваются под бизнес-цели и транслируют их в сетевые политики. Затем данные политики автоматически активируются во всей инфраструктуре, гарантируя реализацию поставленных бизнес-целей в соответствии с планом.

Платформа DNA Center

«Основанные на намерениях сети представляют собой новое поколение открытых IP-систем, которые, как мы считаем, способны изменить всю социальную ткань, — сказал Дэвид Гёкелер (David Goeckeler), исполнительный вице-президент и генеральный менеджер подразделения развития сетей и систем безопасности компании Cisco. — Создаваемая нами открытая архитектура ляжет в основу экосистемы, которая ускорит инновации в интенционно-ориентированных сетях. Уже сейчас сети наших заказчиков и партнеров позволяют достичь таких результатов, которые еще год назад считались невозможными».Сегодня Cisco предлагает новые средства разработки и открытые интерфейсы прикладного программирования (API) для Cisco DNA™ Center — центра управления и контроля кампусных, филиальных и граничных интенционно-ориентированных сетей. DNA Center превращает сеть из набора аппаратуры в единую систему. А получив в свое распоряжение действующие на всей сети интерфейсы Cisco API, разработчики смогут с легкостью программировать такую систему, пользуясь всеми аналитическими и информационными ресурсами, которые предоставляет сеть.

Внедрение сетевого интеллекта в бизнес-операции. Благодаря интерфейсам API платформы DNA Center разработчики смогут программировать сеть как единое целое. Теперь им будет проще создавать приложения нового поколения, учитывающие параметры сети (network-aware applications), а партнеры смогут интегрировать сеть в бизнес-процессы.

Рационализация ИТ-процессов на уровне функций. DNA Center помогает ИТ-администраторам сети с помощью программных адаптеров организовать обмен информацией между ИТ-системами для автоматизации процессов. Теперь ИТ-персонал сможет перейти от эксплуатации к инновациям.

Управление разнородными сетями. DNA Center дает разработчикам и партнерам возможность с помощью инструментального комплекта ПО (SDK) гибко поддерживать сети, состоящие из оборудования разных производителей.

Благодаря широкому разнообразию интерфейсов API платформа DNA Center дает заказчикам возможность защищать свой бизнес и снабжать его информацией как никогда прежде.Это позволяет заказчикам упростить гетерогенные сети и управлять ими как единой системой.15 партнеров Cisco уже создали на платформе DNA Center инновационные решения, которые были продемонстрированы на конференции Cisco Live.

DevNet Ecosystem Exchange (биржа экосистемы DevNet) облегчает поиск приложений и решений для платформ Cisco и обмен ими. На этом онлайн-портале и бизнес-менеджеры, и разработчики смогут найти партнерские решения, охватывающие весь спектр платформ и продуктов Cisco. Здесь представлено более 1300 решений.

DevNet Code Exchange (биржа ПО DevNet) — площадка, на которой разработчики смогут найти необходимое программное обеспечение для ускорения создания приложений следующего поколения и интеграции технологических процессов. Специально отобранный каталог примеров программ, адаптеров, инструментов и SDK, разработанных Cisco и сообществом DevNet, размещен на сайте GitHub. Каталог, структурированный по платформам и продуктам Cisco, охватывает все портфолио компании.

DevNet DNA Developer Center (DevNet-центр для разработчиков DNA) — интернет-магазин для разработчиков приложений и интеграторов на платформе DNA Center. Разработчики найдут здесь разнообразные ресурсы, функции, варианты внедрения и обучающие материалы.

Доступность, услуги и поддержка

Представляя крупнейшее сообщество разработчиков для интенционно-ориентированных сетей, Cisco также сообщила, что созданное компанией сообщество разработчиков DevNet уже насчитывает более полумиллиона участников. Развивая это обширное, активно действующее сообщество, Cisco открыла новый источник инноваций — сеть, которая становится все более программируемой.Cisco представила три новые инициативы разработчиков, направленные на развитие инновационной экосистемы компании.Новый функционал DNA будет доступен в течение лета 2018 г. Заказчики могут по подписке приобрести новый функционал у Cisco и партнеров.DevNet's Ecosystem Exchange, Code Exchange и DNA Developer Center уже доступны.Cisco и партнеры предлагают заказчикам полный комплекс услуг по работе с интенционно-ориентированными сетями