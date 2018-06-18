Cisco представила новые возможности своей интенционно-ориентированной сетевой платформы

2018-06-18, Автор - Нияз Дусталев; [61]
На конференции Cisco Live (проходила с 10 по 14 июня в Орландо, США) компания представила новые возможности, которые стали доступны разработчикам на интенционно-ориентированной сетевой платформе Cisco. Эти усовершенствования демонстрируют непрерывность продвижения Cisco по пути создания открытой программируемой платформы, охватывающей всю сеть — от кампуса до ЦОДа и от филиалов до границы. Благодаря открытой сети Cisco 500 тыс. разработчиков, 60 тыс. партнеров и 3 млн сетевых инженеров смогут реализовывать на этой платформе свои инновации.

В интенционно-ориентированных, или основанных на намерениях, сетях используются принципиально новые подходы к построению сетей и управлению ими. Эти современные сети уходят от традиционных трудоемких методов ручного управления, они подстраиваются под бизнес-цели и транслируют их в сетевые политики. Затем данные политики автоматически активируются во всей инфраструктуре, гарантируя реализацию поставленных бизнес-целей в соответствии с планом.

«Основанные на намерениях сети представляют собой новое поколение открытых IP-систем, которые, как мы считаем, способны изменить всю социальную ткань, — сказал Дэвид Гёкелер (David Goeckeler), исполнительный вице-президент и генеральный менеджер подразделения развития сетей и систем безопасности компании Cisco. — Создаваемая нами открытая архитектура ляжет в основу экосистемы, которая ускорит инновации в интенционно-ориентированных сетях. Уже сейчас сети наших заказчиков и партнеров позволяют достичь таких результатов, которые еще год назад считались невозможными».

Платформа DNA Center

Сегодня Cisco предлагает новые средства разработки и открытые интерфейсы прикладного программирования (API) для Cisco DNA™ Center — центра управления и контроля кампусных, филиальных и граничных интенционно-ориентированных сетей. DNA Center превращает сеть из набора аппаратуры в единую систему. А получив в свое распоряжение действующие на всей сети интерфейсы Cisco API, разработчики смогут с легкостью программировать такую систему, пользуясь всеми аналитическими и информационными ресурсами, которые предоставляет сеть.

Благодаря широкому разнообразию интерфейсов API платформа DNA Center дает заказчикам возможность защищать свой бизнес и снабжать его информацией как никогда прежде.
  • Внедрение сетевого интеллекта в бизнес-операции. Благодаря интерфейсам API платформы DNA Center разработчики смогут программировать сеть как единое целое. Теперь им будет проще создавать приложения нового поколения, учитывающие параметры сети (network-aware applications), а партнеры смогут интегрировать сеть в бизнес-процессы.
  • Рационализация ИТ-процессов на уровне функций. DNA Center помогает ИТ-администраторам сети с помощью программных адаптеров организовать обмен информацией между ИТ-системами для автоматизации процессов. Теперь ИТ-персонал сможет перейти от эксплуатации к инновациям.
  • Управление разнородными сетями. DNA Center дает разработчикам и партнерам возможность с помощью инструментального комплекта ПО (SDK) гибко поддерживать сети, состоящие из оборудования разных производителей.
Это позволяет заказчикам упростить гетерогенные сети и управлять ими как единой системой.
15 партнеров Cisco уже создали на платформе DNA Center инновационные решения, которые были продемонстрированы на конференции Cisco Live.

Представляя крупнейшее сообщество разработчиков для интенционно-ориентированных сетей, Cisco также сообщила, что созданное компанией сообщество разработчиков DevNet уже насчитывает более полумиллиона участников. Развивая это обширное, активно действующее сообщество, Cisco открыла новый источник инноваций — сеть, которая становится все более программируемой.
Cisco представила три новые инициативы разработчиков, направленные на развитие инновационной экосистемы компании.
  • DevNet Ecosystem Exchange (биржа экосистемы DevNet) облегчает поиск приложений и решений для платформ Cisco и обмен ими. На этом онлайн-портале и бизнес-менеджеры, и разработчики смогут найти партнерские решения, охватывающие весь спектр платформ и продуктов Cisco. Здесь представлено более 1300 решений.
  • DevNet Code Exchange (биржа ПО DevNet) — площадка, на которой разработчики смогут найти необходимое программное обеспечение для ускорения создания приложений следующего поколения и интеграции технологических процессов. Специально отобранный каталог примеров программ, адаптеров, инструментов и SDK, разработанных Cisco и сообществом DevNet, размещен на сайте GitHub. Каталог, структурированный по платформам и продуктам Cisco, охватывает все портфолио компании.
  • DevNet DNA Developer Center (DevNet-центр для разработчиков DNA) — интернет-магазин для разработчиков приложений и интеграторов на платформе DNA Center. Разработчики найдут здесь разнообразные ресурсы, функции, варианты внедрения и обучающие материалы.

Доступность, услуги и поддержка

Новый функционал DNA будет доступен в течение лета 2018 г. Заказчики могут по подписке приобрести новый функционал у Cisco и партнеров.
DevNet's Ecosystem Exchange, Code Exchange и DNA Developer Center уже доступны.
Cisco и партнеры предлагают заказчикам полный комплекс услуг по работе с интенционно-ориентированными сетями


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