Citroen AMI предложит варианты декоративной настройки

Citroen объявил, что предложит ряд различных вариантов индивидуальной настройки для своего Citroen AMI. Настройки будут включать в себя различные варианты раскраски.

Citroën расширил возможности персонализации, доступные на Citroën AMI, предлагая водителям возможность настроить свой автомобиль так, чтобы он отражал их индивидуальность. Автомобиль уже привлекает внимание своим игрушечным внешним видом, миниатюрными размерами, необычной кубической формой и симметричными деталями, а расширенный диапазон опций настройки позволяет водителям еще больше выделять свой AMI на дороге.

У французских клиентов также есть возможность пробудить своего внутреннего художника, создавая индивидуальный дизайн из своих фотографий для отображения на своем AMI. Водители могут легко наклеить наклейки с помощью инструкций, содержащихся в пакете с аксессуарами.

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