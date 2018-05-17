Codemasters выпускает F1 2018 24 августа

Codemasters анонсировала F1 2018. Новая версия официальной игры Формулы 1 будет выпущена 24 августа для Windows, PlayStation 4 и Xbox One.Мы не можем дождаться, чтобы сообщить больше новостей о том, что должно произойти, но в то же время у нас есть вся основная информация о сегодняшнем анонсе: «Мы были в восторге от того, как была высоко оцененная игра F1 2017», - сказал Пол Дьял, директор по франчайзингу F1 в Codemasters. «В течение последних нескольких лет мы активно сотрудничаем с нашей фан-базой, чтобы понять, что для них важно, и мы не можем дождаться, когда представим более подробную информацию о функциях, которые, как мы знаем, будут любить фанаты.