Colorful iGame G-One выглядит шикарно

На просторах интернета появилась информация о компьютере Colorful iGame G-One, который создавали специально для геймеров. Стоит отметить, что это не привычный вам здоровенный компьютер, который занимает массу пространства на рабочем столе, а весьма компактное решение в стиле моноблок. То есть, все железо компьютера уже находится внутри, вам нужно просто достать систему из коробки, поставить на стол и включить, после чего можно спокойно играть и получать удовольствие. Нельзя сказать, что это прямо серьезная новинка на рынке, ведь моноблоки уже были у других компаний, но если вы хотите свежий дизайн и крутое железо, то эта новинка понравится точно по всем параметрам. Стоимость только еще не называют, но об этом немного позже.