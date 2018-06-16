Colorful показали моноблок с 49-дюймовым ультрашироким экраном 3840x1080

Colorful продемонстрировали моноблок Onebot S49 с флагманским 49 дюймовым монитором, который являет флагманом в своей серии. Onebot от COLORFUL по-прежнему остается концепцией, которая все еще находится в стадии разработки и обсуждения для выхода на рынок.Данный моноблок оснащен процессор Core i3-8100 вместе с 8 ГБ памяти DDR4 и 256 ГБ SSD-накопителем - Onebot S49 AIO. Вы можете выбрать разные комбинации с GPU, так как COLORFUL имеет полную линейку карт NVIDIA GeForce, для любой вашей потребности. Помимо гигантской диагонали экрана, которая идеально подходит для работы с мультимедиа, COLORFUL также позаботились о потребностях геймера в большой частоте обновления экрана 144hz. Onebot S49 оснащен модулями 802.11b / g / n, а также Gigabit LAN.