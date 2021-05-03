Colourful представила игровой компьютер iGame M600 Mirage Gaming

Colourful представила настольный игровой компьютер iGame M600 Mirage Gaming.

Игровой ПК iGame M600 Mirage Gaming предлагает разные конфигурации. Максимальная комплектация включает в себя процессор Intel Core 11-го поколения (Intel Core i9-11900K) и графический процессор NVIDIA GeForce RTX 30-й серии (GeForce RTX 3090).

В iGame M600 Mirage Gaming в качестве охлаждения используется AIO-кулер. Для быстрого доступа к играм есть NVMe накопитель емкостью 1 ТБ. В зависимости от пожеланий клиента можно установить до 32 ГБ оперативной памяти. Питание системе обеспечивает блок питания мощностью 750 Вт.

Colourful iGame M600 Mirage Gaming выглядит стильно и современно. Комплектующие установлены в корпус с закаленной боковой панелью для демонстрации внутренних компонентов. Яркая подсветка подчеркивает и дополняет дизайн компьютера.

Цены варьируются, базовая модель с Intel Core i5-11400 в паре с GeForce RTX 3060 стоит 1599 долларов.
Комментарии и отзывы Colourful iGame M600 Mirage Gaming
Новости:
Corsair One i200 получил новейшие процессоры Intel

Совсем недавно компания Intel официально представила новые процессоры Intel Rocket Lake, которые оказалис...
Apple планирует выпустить новые iMac

На просторах интернета на протяжении достаточно длительного периода времени ходит информация о том, что к...
Sony запустила продажу PlayStation 5 в Китае несмотря на дефицит

В ноябре прошлого года Sony выпустила Playstation 5 в США Европе. С тех пор, как игровая консоль поступил...
iBUYPOWER представила игровые системы Element CL Pro с жидкостным охлаждением

iBUYPOWER представила две готовые игровые системы Element CL Pro и Element CL Pro Plus. Обе системы были ...
Новый iMac получил процессор M1 и семь расцветок корпуса

Компания Apple представила новый iMac (2021), который получил обновленный дизайн и улучшенную производите...
Обзор Arctic F12 PWM PST. Надежный и тихий вентилятор для корпусаОбзор Arctic F12 PWM PST. Надежный и тихий вентилятор для корпуса
Обзор j5create JCD383. Адаптер USB-C формата 9-в-1Обзор j5create JCD383. Адаптер USB-C формата 9-в-1
Обзор HIPER Atria Mini. Компактная колонка с влагозащитойОбзор HIPER Atria Mini. Компактная колонка с влагозащитой
Обзор умной розетки SBER SBDV-00018, лампочки SBER SBDV-00019 и SBER SBDV-00020Обзор умной розетки SBER SBDV-00018, лампочки SBER SBDV-00019 и SBER SBDV-00020
Обзор HARPER SIERRA GKB-P102 и Harper Gaming GHS-X25. Набор для геймераОбзор HARPER SIERRA GKB-P102 и Harper Gaming GHS-X25. Набор для геймера
Cooler Master выпустила проводную клавиа...
Cooler Master выпустила проводную клавиаCooler Master выпустила проводную клавиатуру SK620 в черном и серебристо-белом цветах. ...
Представлен мобильный гоночный симулятор...
Представлен мобильный гоночный симуляторNetEase Games совместно с Codemasters представили мобильную гоночную игру - Racing Master. Гоночный симул...
Смартфоны Samsung серии Galaxy A 2017 го...
Смартфоны Samsung серии Galaxy A 2017 гоSamsung объявила о прекращении выпуска обновлений программного обеспечения для смартфонов серии Galaxy A ...
Samsung Galaxy Jump прошел сертификацию ...
Samsung Galaxy Jump прошел сертификацию Смартфон Galaxy A32 южно-корейской компании Samsung, прошла сертификацию Bluetooth SIG. ...
Камера Sony A7SIII получила обновление п...
Камера Sony A7SIII получила обновление пКомпания Sony выпустила обновление для полнокадровой беззеркальной камеры A7SIII, которая вышла в России ...
Опубликованы первые фото с камеры смартф...
Опубликованы первые фото с камеры смартфАвторитетный информатор Rodent950 поделился фотографиями, сделанными на инженерный образец камерофона Hua...
Garmin Fenix 6X Pro и лучшие аксессуары ...
Garmin Fenix 6X Pro и лучшие аксессуары Сегодня мы детально разберем, как выбирать ...
Смартфон Realme Q3i 5G оценен в 170 долл...
Смартфон Realme Q3i 5G оценен в 170 доллКомпания Realme представила смартфон Realme Q3i 5G, который получил предустановленную операционную систем...
EVGA выпустила блок питания SuperNova 13...
EVGA выпустила блок питания SuperNova 13EVGA объявила о выпуске блока питания для майнинга. Блок питания SuperNova 1300 M1 имеет полностью модуль...
Смартфон OnePlus EB2101 получил сертифик...
Смартфон OnePlus EB2101 получил сертификПару дней назад Стив Хеммерстоффер, он же OnLeaks,поделился 3D-рендерингом преемника OnePlus Nord N10 5G....
Meizu 18 и 18 Pro показали на пресс-ренд...
Meizu 18 и 18 Pro показали на пресс-рендКомпания Meizu поделилась первыми официальными изображениями флагманских смартфонов Meizu 18 и Meizu 18 P...
Lenovo Legion 2 Pro получил аккумулятор ...
Lenovo Legion 2 Pro получил аккумулятор Компания Lenovo 8 апреля в Китае анонсирует новый игровой смартфон Lenovo Legion 2 Pro. Поскольку до анон...
Обзор Sonos One SL. Мультирум-акустика для дома с поддержкой Яндекс.МузыкаОбзор Sonos One SL. Мультирум-акустика для дома с поддержкой Яндекс.Музыка
Обзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платыОбзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платы
Обзор Xiaomi Mi Smart Kettle Pro (MJHWSH02YM). Умный чайник с Bluetooth и приложениемОбзор Xiaomi Mi Smart Kettle Pro (MJHWSH02YM). Умный чайник с Bluetooth и приложением
Обзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинкиОбзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинки
Обзор Tronsmart Apollo Q10. Беспроводные наушники с ANC и 100 часами работыОбзор Tronsmart Apollo Q10. Беспроводные наушники с ANC и 100 часами работы
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:

2006-2021 © MegaObzor