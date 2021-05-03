Colourful представила игровой компьютер iGame M600 Mirage Gaming

Colourful представила настольный игровой компьютер iGame M600 Mirage Gaming.

Игровой ПК iGame M600 Mirage Gaming предлагает разные конфигурации. Максимальная комплектация включает в себя процессор Intel Core 11-го поколения (Intel Core i9-11900K) и графический процессор NVIDIA GeForce RTX 30-й серии (GeForce RTX 3090).

В iGame M600 Mirage Gaming в качестве охлаждения используется AIO-кулер. Для быстрого доступа к играм есть NVMe накопитель емкостью 1 ТБ. В зависимости от пожеланий клиента можно установить до 32 ГБ оперативной памяти. Питание системе обеспечивает блок питания мощностью 750 Вт.

Colourful iGame M600 Mirage Gaming выглядит стильно и современно. Комплектующие установлены в корпус с закаленной боковой панелью для демонстрации внутренних компонентов. Яркая подсветка подчеркивает и дополняет дизайн компьютера.

Цены варьируются, базовая модель с Intel Core i5-11400 в паре с GeForce RTX 3060 стоит 1599 долларов.