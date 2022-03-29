Comcast Business представила самый мощный WiFi-шлюз

Компания Comcast Business сегодня представила Comcast Business Gateway, шлюз нового поколения Advanced Gateway и первое устройство компании, сертифицированное по стандарту WiFi-6, способное обеспечить настоящую мультигигабитную скорость для обеспечения превосходного подключения к сети Wi-Fi для предприятий. Шлюз, являющийся на сегодняшний день самым мощным WiFi-устройством Comcast Business, использует инновации широко известного шлюза xFi Advanced Gateway от Comcast, который предлагает лучший домашний Wi-Fi, и применяет его для современного подключенного рабочего места, чтобы сделать скорость следующего поколения широко распространенной.

Comcast Business Gateway предназначен для уменьшения помех WiFi и увеличения пропускной способности, чтобы обеспечить работу самых подключенных предприятий завтрашнего дня. Преимущества для клиентов и ключевые функции шлюза следующего поколения включают:
  • Беспрецедентная дальность связи. Разработано для высокопроизводительных бизнес-пользователей, чтобы работать с большей емкостью и более высокими скоростями, включая диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц и Gig over Wi-Fi для подключения до 150 устройств
  • Мгновенный доступ в Интернет для бизнеса. Сверхмалое время задержки для тех моментов, когда время отклика имеет наибольшее значение, например, непревзойденные облачные вычисления, видеоконференции и передача файлов.
  • Статические IP-функции — обеспечивают постоянную доступность услуг для клиентов и сотрудников, даже за пределами корпоративной сети, с дополнительными подписками.
  • Встроенный SecurityEdge — с подпиской SecurityEdge шлюз автоматически защищает все подключенные устройства на уровне шлюза от вредоносных программ и других угроз кибербезопасности, помогая защитить все устройства в бизнесе.
  • Разработано с учетом потребностей бизнеса — имеет несколько голосовых портов, встроенный Ethernet-коммутатор с двумя многогигабитными портами, восьмичасовое резервное питание от батареи для службы голосовой связи Comcast Business и промышленный дизайн, обеспечивающий гибкость бизнеса благодаря возможности установки на стену или в стойку и настольный монтаж.
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