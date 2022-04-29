Comcast продемонстрировала самую высокую скорость интернета 10G

Comcast, крупнейший интернет-провайдер с гигабитной скоростью, сегодня продемонстрировал самую высокую скорость соединения, которых он достиг при полном соединении 10G в действующей сети, достигнув скорости загрузки выше 8 гигабит в секунду (Гбит/с) и скорости загрузки выше 5 Гбит/с. На отраслевом мероприятии 10G в штаб-квартире CableLabs компания Comcast также продемонстрировала технологию узлов 10G, которая поможет обеспечить ее развертывание, и продемонстрировала, как ее технология виртуализации сети будет беспрепятственно управлять развертыванием смешанных оптоволоконных сетей и сетей 10G. 10G — это технология, которая позволит Comcast и другим сетевым операторам обеспечивать многогигабитные симметричные скорости — в сочетании с улучшенной задержкой, безопасностью и надежностью — по соединениям, уже установленным в десятках миллионов домов и предприятий по всему миру.

Для демонстрации компания Comcast подключила к демонстрационному участку виртуализированную систему терминации кабельных модемов (vCMTS) с поддержкой 10G, соединенную оптоволоконным кабелем протяженностью более 80 километров. Оптоволокно заканчивается производственным коммутатором, который, как считается, является первым в мире полнофункциональным полнодуплексным узлом DOCSIS 4.0 с поддержкой 10G, а также прототипом модема 10G в штаб-квартире CableLabs. Сегодняшняя демонстрация является первой в готовой к работе сетевой среде и демонстрирует, как будет работать в живую сеть 10G.
Светодиодные лампы Crestron могут синхронизировать умное дом…
Светодиодные лампы Crestron могут синхронизировать умное домКомпания Crestron представила лампы, которые могут становиться ярче или тусклее в соответствии с вашим ци…
Разработан материал позволяющий литий-ионным батареям сохран…
Разработан материал позволяющий литий-ионным батареям сохранНовый материал, меняющий правила игры, обещает что ваш счетчик «работоспособности батареи» останется на 1…
ASUS выпустила карту расширения IPMI для удаленного управлен…
ASUS выпустила карту расширения IPMI для удаленного управленASUS выпустила карту расширения IPMI, которая предоставляет вашему ПК или рабочей станции возможности уда…
Новая модель искусственного интеллекта DeepMind помогает рас…
Новая модель искусственного интеллекта DeepMind помогает расМетоды машинного обучения предоставляют новые инструменты, которые могут помочь археологам понять прошлое…
Broadcom анонсировала чипсеты WiFi 7…
Broadcom анонсировала чипсеты WiFi 7В 2022 году мы ожидаем увидеть внедрение технологии Wi-Fi 7 или 802.11be одним из первых кто представит н…
Представлена новая технология проверки уровня глюкозы в кров…
Представлена новая технология проверки уровня глюкозы в кровФинская компания GlucoModicum поделилась обнадеживающими новостями о своей безыгольной магнитогидродинами…
Профессиональный 3D-принтер LUGO G3…
Профессиональный 3D-принтер LUGO G3Сегодня был представлен профессиональный 3D-принтер LUGO G3 с двойным экструдером. 3D-принтер LUGO G3 был…
Intel объявляет о новом узле Intel 18A…
Intel объявляет о новом узле Intel 18AЦикл разработки продукта «тик-так», который позволял Intel разрабатывать новый узел производства кремния …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor