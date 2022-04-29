Comcast продемонстрировала самую высокую скорость интернета 10G

Comcast, крупнейший интернет-провайдер с гигабитной скоростью, сегодня продемонстрировал самую высокую скорость соединения, которых он достиг при полном соединении 10G в действующей сети, достигнув скорости загрузки выше 8 гигабит в секунду (Гбит/с) и скорости загрузки выше 5 Гбит/с. На отраслевом мероприятии 10G в штаб-квартире CableLabs компания Comcast также продемонстрировала технологию узлов 10G, которая поможет обеспечить ее развертывание, и продемонстрировала, как ее технология виртуализации сети будет беспрепятственно управлять развертыванием смешанных оптоволоконных сетей и сетей 10G. 10G — это технология, которая позволит Comcast и другим сетевым операторам обеспечивать многогигабитные симметричные скорости — в сочетании с улучшенной задержкой, безопасностью и надежностью — по соединениям, уже установленным в десятках миллионов домов и предприятий по всему миру.

Для демонстрации компания Comcast подключила к демонстрационному участку виртуализированную систему терминации кабельных модемов (vCMTS) с поддержкой 10G, соединенную оптоволоконным кабелем протяженностью более 80 километров. Оптоволокно заканчивается производственным коммутатором, который, как считается, является первым в мире полнофункциональным полнодуплексным узлом DOCSIS 4.0 с поддержкой 10G, а также прототипом модема 10G в штаб-квартире CableLabs. Сегодняшняя демонстрация является первой в готовой к работе сетевой среде и демонстрирует, как будет работать в живую сеть 10G.