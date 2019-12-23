Commodore 64 готовится к старту продаж

Какое-то время назад мы говорили о том, что переиздание компьютера Commodore 64, который в 1980-х годах пользовался невероятной популярностью на рынке, выйдет в продажу. Стоит понимать, что это именно переиздание в современном формате, то есть некие элементы начинки все же будут отличаться. При этом качество сборки очень высокое, возможность запускать контент тоже осталась. До старта продаж этого устройства осталось очень мало времени, так что если вы фанат, коллекционер или просто хотите попробовать то, что когда-то было невероятно популярным продуктом, то самое время поговорить о преимуществах Commodore 64 в комментариях, а потом посмотреть на новинку в магазинах розничной продажи. Совсем скоро компьютер там появится.