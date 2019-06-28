Commodore 64 переиздают

В свое время, 37 лет назад, компьютер Commodore 64 был настоящей легендой и его покупали миллионными тиражами. Для того времени, когда компьютер был далеко не у всех, такие показатели были чем-то невероятным и поразительным. Теперь данный компьютер решили переиздать в более современном формате, чтобы все фанаты смогли попробовать вкус того времени. Обновленная модель получила название THEC64 и совсем скоро ее можно будет приобрести в магазинах розничной продажи. Информации о стоимости у нас пока что нет, но если вы большой фанат и хотите чего-то классного, то это идеальный вариант для себя, для коллекции или в подарок. Думаю, абсолютно любой пользователь сейчас был бы доволен такому подарку, ведь устройство и правда шикарное.