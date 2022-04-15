Compal представляет концепт BreezePro с улучшенной системой воздушного охлаждения для ноутбуков

Как один из наиболее известных производителей оригинальных ноутбуков, Compal постоянно стремится к повышению эффективности и производительности системы. Концепция, представленная на мероприятии IF Design Award 2022, которая пытается улучшить существующие решения для охлаждения ноутбуков. Он называется BreezePro и заимствован из существующих конструкций ноутбуков с двумя экранами, таких как Asus ROG Zephyrus Duo 15 , поскольку он перемещает кулеры из-под корпуса на верхнюю сторону рядом с клавиатурой.

BreezePro предлагает поднимающуюся клавиатуру, которая наклоняется вверх, открывая под ней пару воздухозаборных отверстий. Это должно обеспечить лучший поток воздуха по сравнению с традиционными методами, основанными на кулерах, которые расположены под корпусом и могут существенно блокировать горячий воздух, когда ноутбук находится на одном уровне с другими опорными поверхностями.

Наклонная клавиатура также может предложить более эргономичное положение для набора текста, но это также может вызвать некоторые проблемы. Во-первых, жесткая наклонная клавиатура может начать раскачиваться, если при наборе текста слишком сильно на нее нажимать. Еще одна проблема может возникнуть из-за пыли, которая скапливается в зазоре между клавиатурой и основанием корпуса.

Если Compal сможет решить вышеупомянутые проблемы, эта концепция со временем может стать хорошей альтернативой для систем охлаждения ноутбуков.