Compal представляет концепт BreezePro с улучшенной системой воздушного охлаждения для ноутбуков

BreezePro предлагает поднимающуюся клавиатуру, которая наклоняется вверх, открывая под ней пару воздухозаборных отверстий. Это должно обеспечить лучший поток воздуха по сравнению с традиционными методами, основанными на кулерах, которые расположены под корпусом и могут существенно блокировать горячий воздух, когда ноутбук находится на одном уровне с другими опорными поверхностями.
Наклонная клавиатура также может предложить более эргономичное положение для набора текста, но это также может вызвать некоторые проблемы. Во-первых, жесткая наклонная клавиатура может начать раскачиваться, если при наборе текста слишком сильно на нее нажимать. Еще одна проблема может возникнуть из-за пыли, которая скапливается в зазоре между клавиатурой и основанием корпуса.
Если Compal сможет решить вышеупомянутые проблемы, эта концепция со временем может стать хорошей альтернативой для систем охлаждения ноутбуков.