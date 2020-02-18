Company of Heroes доступен в App Store

2020-02-18, Автор - Ramil; Продукт - Company of Heroes; [70]
Популярная игра Company of Heroes стала доступной для iPad в магазине App Store. Стоимость составляет 13,99 долларов. Пользователю доступны дополнительные новые карты, миссии и многое другое.

Действие игры разворачивается во Второй мировой войне. Пользователь управляет отрядом войск США. Игра содержит улучшенные визуальные эффекты разработанные специально для iPad. Переработана схема управления игрой.

Для игры потребуется iOS версии 13.1, не менее 6 Гб свободного места. Apple планирует выпустить игру и на смартфоне iPhone.


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