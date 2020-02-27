Computex 2020 все таки состоится

Мир технологий оказался под угрозой из-за вспышки коронавируса. Многие выставки с начала года дали отказ на проведение в связи с угрозой жизни. MWC была отменена, GDC остается под вопросом, как и Computex.

Генеральный директор TAITRA выступил с сообщением о выставке Computex, в котором он говорит, что Тайвань был чрезвычайно эффективен в защите общественности с помощью строгих мер, которые были приняты.

Это сложное время для всех, но все же Тайвань примет всех желающих на крупномасштабном мероприятии.