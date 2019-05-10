Conan Exiles стала временно бесплатной в Steam и резко упала в цене

2019-05-10, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Conan Exiles; [74]
Funcom объявила, что «выживастик» с открытым миром Conan Exiles станет временно бесплатным для пользователей Steam.

После прочтения новости вы уже можете бежать в магазин Valve и скачивать бесплатную версию игры. В Conan Exiles геймерам предстоит выживать в сказочном и опасном мире «Конана Варвара», в котором герою будут противостоять мифические твари. Генеральный директор Funcom и вовсе называет Conan Exiles «Minecraft для взрослых», что отчасти правда. Игроки будут не только убивать монстров, но и строить собственное жилье, начиная от дома из трех досок и заканчивая замком.

«Бесплатные выходные» приурочены выходу дополнения The Riddle of Steel, которое посвящено фильму «Конан-Варвар» 1982 года с Арнольдом Шварценеггером. По словам Гендиректора, именно благодаря киноленте 80-х творение Роберта Говарда и стало популярным. Бесплатно играть в Conan Exiles вы сможете до 12 мая, а геймеры, которые захотят остаться в этом опасном и сказочном мире, смогут прикупить игру со скидкой в 50%.

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