Cooler Master и GTR Simulator разрабатывают совместный симулятор гонки

Cooler Master совместно с GTR Simulator разрабатывает гоночный симулятор. GTA-F Cooler Master Edition изготовлено из легированной стали и оснащено полностью регулируемой рамой и гоночным креслом. Благодаря четырнадцати регулируемым точкам, можно настроить сиденье, высоту монитора и расстояние до рулевого колеса, клавиатуры по желанию.

Симулятор поддерживает до трех изогнутых или плоских мониторов от 30 до 36 дюймов и один монитор 50 дюймов. В комплект входит специальная подставка, чтобы можно было снять ПК с пола и сделать все порты легкодоступными. Если вы не выбираете работу с клавиатурой или мышью, предварительно просверленная монтажная панель обеспечивает поддержку различных элементов управления на рулевом колесе. Выпуск совместного бренда, рулевого колеса и педали планируется выпустить в начале 2020 года. Выпуск GTA-F Cooler Master Edition будет доступен в 2019 года.