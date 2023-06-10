Cooler Master представила кулер MasterAir MA824 Stealth

Соответственно, центральный вентилятор разработан для эффективного обдува массивного радиатора MA824, а передний вентилятор предназначен для обеспечения достаточного пространства для модулей оперативной памяти высотой до 45 мм. Оба вентилятора предназначены для бесшумной работы с максимальным уровнем шума до 24,6 дБ при 1550 об/мин для центрального вентилятора диаметром 135 мм и 22,6 дБ при 1950 об/мин для фронтального вентилятора диаметром 120 мм. Благодаря значительному увеличению скорости вращения на 120-мм вентиляторе, оба вентилятора обеспечивают практически идентичный объем воздуха с оценкой около 63 CFM. Информации о цене новинки пока что никто не предоставил, но, вероятно, это будет достаточно дорогое решение для конечного пользователя.