Cooler Master представила кулер MasterAir MA824 Stealth

Компания Cooler Master официально представила новый флагманский двухбашенный кулер под названием MasterAir MA824 Stealth. Этот новый кулер является самым мощным воздушным кулером компании на сегодняшний день — он оснащён большим количеством тепловых трубок (компания заявляет, что устройство оборудовали передовой технологией медных тепловых трубок) и лучшей конфигурацией вентиляторов по сравнению с другими двухбашенными моделями. Особое преимущество MA824 Stealth заключается в наличии двух вентиляторов разного размера для обеспечения свободного доступа к оперативной памяти. Центральный вентилятор имеет диаметр лопастей в 135 мм, а передний вентилятор более скромный — всего 120 мм.

Соответственно, центральный вентилятор разработан для эффективного обдува массивного радиатора MA824, а передний вентилятор предназначен для обеспечения достаточного пространства для модулей оперативной памяти высотой до 45 мм. Оба вентилятора предназначены для бесшумной работы с максимальным уровнем шума до 24,6 дБ при 1550 об/мин для центрального вентилятора диаметром 135 мм и 22,6 дБ при 1950 об/мин для фронтального вентилятора диаметром 120 мм. Благодаря значительному увеличению скорости вращения на 120-мм вентиляторе, оба вентилятора обеспечивают практически идентичный объем воздуха с оценкой около 63 CFM. Информации о цене новинки пока что никто не предоставил, но, вероятно, это будет достаточно дорогое решение для конечного пользователя.