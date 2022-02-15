Cooler Master выпустила корпус Sneaker X в дизайне кроссовка

К 30-летнему юбилею Cooler Master компания анонсировала несколько продуктов — некоторые более забавные, чем остальные. Например, самым ярким продуктом компании вполне можно назвать Sneaker X, который буквально представляет собой корпус для ПК в форме кроссовок. Он основан на работе моддера JMDF, который первоначально представил дизайн на выставке Case Mod World Series 2020. По изображениям сложно понять масштаб корпуса Sneaker X. Однако он далеко не такой маленький, как настоящая обувь. Изображения от JMDF показывают, что помимо того, что это инженерный подвиг и дань уважения культуре кроссовок, новый корпус действительно большой. Дизайн был вдохновлен некоторыми дорогими кроссовками таких брендов, как Balenciaga, Nike и Adidas.

Что касается того, что может поместиться внутри, Cooler Master говорит, что Sneaker X может «вмещать новейшие первоклассные процессоры и графические процессоры, а также кулер AIO». На видео, указанном выше, показан блок питания мощностью 600 Вт в корпусе, поэтому размер должен быть в перспективе. Тем не менее, никого не должно удивить, если некоторые аспекты дизайна Sneaker X изменились по сравнению с оригинальным дизайном JMDF. Цена на корпус Sneaker X не разглашается, но, мы надеемся, что она немного меньше, чем стоимость мода ручной работы JMDF в размере 3999 долларов. Cooler Master начнет принимать предварительные заказы в третьем квартале 2022 года, и если это полноценное серийное производство, то цена должна быть ниже.
Комментарии и отзывы Cooler Master Sneaker X
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