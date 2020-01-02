Core i9-10900K на 30% быстрее, чем i9-9900K

Предстоящий процессор Intel Core i9-10900K на 30 процентов быстрее, чем Core i9-9900K, согласно компании, которая выпустила слайд с рекомендациями по производительности, который просочился в сеть. Основан на 14-нм кремнии Comet Lake-S и создан для новой платформы LGA1200.

i9-10900K - это 10-ядерный / 20-потоковый процессор, который использует увеличенный запас TDP в 125 Вт для поддержания более высоких тактовых частот, чем в «Coffee Lake Refresh» 9-го поколения, и в то же время предлагает увеличение производительности на 25% по сравнению с i9 -9900K, благодаря двум дополнительным ядрам процессора. Также Intel представляет новую технологию повышения тактовой частоты под названием Thermal Velocity Boost, которая может поддерживать тактовые частоты i9-10900K до 5,30 ГГц.