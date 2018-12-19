Core i9-9900KF показался на сайте

Некоторое время назад в сети обсуждали факт выхода в продажу новых процессоров компании Intel, теперь же на одном из зарубежных сайтов была обнаружена страница с описанием данного продукта. Процессор получил название Core i9-9900KF и работает он на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой от 3,6 до 5,0 гигагерца. То есть, модель довольно производительная и позволит вам не только играть, но и работать с тяжелыми видео и так далее. Буква F в названии процессора говорит об отключенном графическом ядре. Вероятно, это позволит сделать процессор более доступным, ведь те, кто покупают данную модель «камня», явно планируют подключить сразу и видеокарту. Стоимость процессора составляет 590 евро, этого предостаточно для того, чтобы люди, работающие с видео, его полюбили сразу.