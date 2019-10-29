Core i9-9900KS с 5 ГГц процессором Intel стартует 30 октября

Новый процессор Intel 9th ​​Gen i9-9900KS Special Edition будет доступен с 30 октября по рекомендованной цене $ 513. Это действительно топовая версия 9900K, которая может достигать 5 ГГц турбо-скорости на всех восьми ядрах, а не на одном, и достигать базовой скорости 4 ГГц вместо 3,6 ГГц. Это не будет значительным скачком в производительности, но это может иметь значение в играх, которые хорошо используют несколько ядер.

Вместо обычной 3-летней гарантии Core i9-9900KS поставляется с 12-месячной. В примечаниях к своему официальному пресс-релизу Intel говорит, что причиной этого является «ограниченный объем» процессора, но трудно не задаться вопросом, не повлияли ли более агрессивные тактовые частоты на ожидания Intel в отношении долговечности процессора.