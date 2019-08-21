Corsair Elgato 4K60 Pro MK.2 для продвинутых геймеров

Официально представлена новая карта захвата Corsair Elgato 4K60 Pro MK.2, которая подойдет тем, кто хочет транслировать свой геймплей в интернет или записывать его в максимальном качестве. Главная фишка данного устройства в том, что вы можете записывать видео с поддержкой HDR. Картинка становится более контрастной, яркой и сочной, у нее нет никаких недостатков в плане пересчетов или низкого уровня освещения. Правда, стоит такая штука достаточно дорого, ведь помимо прочего она еще может вести трансляцию в разрешении 4К на частоте 60 кадров на секунду. Это очень продвинутая штука и если вы хотите запускать игры в максимальном качестве и потом писать это или передавать в интернет, то стоит присмотреться. Ждем только цену официальную.