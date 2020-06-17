Corsair One a100 на новом процессоре AMD

В последнее время популярность компактных компьютеров постоянно растет, предоставляя пользователям возможность купить уже готовое решение и поставить его на столе, дабы выполнять рабочие задачи или, например, играть в игры. Ведь далеко не каждый геймер способен собрать компьютер из комплектующих, которые он может найти в интернете. Ярким примером качественного такого решения выступает компьютер Corsair One a100, который при весьма компактных габаритах обладает довольно приличной мощностью и позволяет насладиться самыми современными видеоиграми. Вопрос только в том, сколько такой компьютер будет стоить на территории нашей страны, но об этом пока что информации в сети не так уж много. Ждем релиза в местных магазинах.

Комментарии и отзывы Corsair One a100
Обзоры:
Обзор Thermaltake Core P5 Green Edition (CA-1E7-00M8WN-00). Лучший открытый стенд?Обзор Thermaltake Core P5 Green Edition (CA-1E7-00M8WN-00). Лучший открытый стенд?
Лучший корпус 2020 года. AeroCool P7-C0 BlackЛучший корпус 2020 года. AeroCool P7-C0 Black
Предварительный обзор EK-Quantum InWin 909EK Silver Limited EditionПредварительный обзор EK-Quantum InWin 909EK Silver Limited Edition
Новости:
Thermaltake анонсировала Micro-Case V150G

Thermaltake анонсировала Micro-Case V150G. Корпус выглядит стильно и не громоздко. Корпус позволяет уста...
Корпус Thermaltake AH T200 анонсирован на цифровой выставке Thermaltake Expo

Корпус Thermaltake AH T200 является младшей версией корпуса AH T600. Новинка была представлена сегодня, н...
Неттоп Chuwi CoreBox i5 получил CPU Intel Core i5-5257U

Компания Chuwi пополнила ассортимент неттопов моделью Chuwi CoreBox i5, которая основана на аппаратной пл...
Обзор Corsair iCUE QL120 RGB (CO-9050098-WW). Эффектные и тихие вентиляторыОбзор Corsair iCUE QL120 RGB (CO-9050098-WW). Эффектные и тихие вентиляторы
Летняя распродажа AliExpress. Amazfit BipЛетняя распродажа AliExpress. Amazfit Bip
Лучший геймпад для смартфона. Razer Raiju MobileЛучший геймпад для смартфона. Razer Raiju Mobile
Обзор GIGABYTE B550I AORUS PRO AX. Лучшая плата для HTPC системы или компактного игрового ПК Обзор GIGABYTE B550I AORUS PRO AX. Лучшая плата для HTPC системы или компактного игрового ПК
Обзор Trust GXT 488 Forze. Игровые наушники для Sony Playstation 4 ProОбзор Trust GXT 488 Forze. Игровые наушники для Sony Playstation 4 Pro
Opera Mini получает большое обновление...
Opera Mini получает большое обновлениеOpera запускает редизайн и новые функции для своего браузера Mini.Теперь пользователи получат доступ к но...
Обучающие и развлекательные игры для дет...
Обучающие и развлекательные игры для детВ наши дни видеоигры для детей очень популярны, они несут в себе обучающий и развлекательный контент. Игр...
Huawei MatePad Pro доступен для предзака...
Huawei MatePad Pro доступен для предзакаКомпания Huawei официально представила планшетный компьютер MatePad Pro на территории России и открыла пр...
Представлены мини-ПК Chuwi LarkBox...
Представлены мини-ПК Chuwi LarkBoxКомпания Chuwi представила мини-компьютером Chuwi LarkBox, который может похвастаться возможностью декоди...
Сервис NVIDIA GeForce Now добавляет игру...
Сервис NVIDIA GeForce Now добавляет игруСервис GeForce Now каждую неделю добавляет в библиотеку новые игры, на этой недели новинкой стали игры Th...
Обзор Spyro Reignited Trilogy для Ninten...
Обзор Spyro Reignited Trilogy для NintenNintendo Switch – отличная консоль, которая позволяет играть в лучшие игры как на большом экране, так и в...
Представлен смартфон Redmi Note 9S MFF 2...
Представлен смартфон Redmi Note 9S MFF 2Сегодня компания Xiaomi в рамках мероприятия Mi Fan Festival 2020, которая посвящёна 10-летию компании пр...
Обзор Haier HRF521DM6RU. Премиальный дву...
Обзор Haier HRF521DM6RU. Премиальный двуВ России долгие годы сегмент двухкамерных холодильников оставался незаслуженно недооцененным. Однако, в п...
Samsung продемонстрировала тест скорости...
Samsung продемонстрировала тест скоростиИнженеры компании Samsung продемонстрировала новый тест скорости 5G mmWave, используя два мобильных устро...
Обзор REDMOND RK-G161. Недорогой электри...
Обзор REDMOND RK-G161. Недорогой электриСегодня в центре внимания у нас будет электрический чайник REDMOND RK-G161. Эта модель не может похвастат...
Восстановленные iPhone XR начали продава...
Восстановленные iPhone XR начали продаваКомпания Apple начала продавать в США сертифицированные восстановленные iPhone XR, которые дешевле новых ...
Thermaltake представила систему водяного...
Thermaltake представила систему водяногоThermaltake представила новейшую систему жидкостного охлаждения TH120 и TH240 ARGB AIO. Это высококачеств...
Обзор SVEN AP-B510MV. Беспроводные стереонаушники с микрофономОбзор SVEN AP-B510MV. Беспроводные стереонаушники с микрофоном
Обзор Одни из нас: Часть II. Громкое завершение эпохи Sony PlayStation 4 ProОбзор Одни из нас: Часть II. Громкое завершение эпохи Sony PlayStation 4 Pro
Обзор Roadgid Premier. Автомобильный видеорегистратор с радар-детекторомОбзор Roadgid Premier. Автомобильный видеорегистратор с радар-детектором
Обзор Elari NanoPods 2. TWS-наушники за адекватные деньгамОбзор Elari NanoPods 2. TWS-наушники за адекватные деньгам
Лучшая портативная батарея. Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 20000Лучшая портативная батарея. Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 20000
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor