Corsair One a100 на новом процессоре AMD

В последнее время популярность компактных компьютеров постоянно растет, предоставляя пользователям возможность купить уже готовое решение и поставить его на столе, дабы выполнять рабочие задачи или, например, играть в игры. Ведь далеко не каждый геймер способен собрать компьютер из комплектующих, которые он может найти в интернете. Ярким примером качественного такого решения выступает компьютер Corsair One a100, который при весьма компактных габаритах обладает довольно приличной мощностью и позволяет насладиться самыми современными видеоиграми. Вопрос только в том, сколько такой компьютер будет стоить на территории нашей страны, но об этом пока что информации в сети не так уж много. Ждем релиза в местных магазинах.