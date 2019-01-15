Corsair One i140 выглядит необычно

Компания Corsair, которую мы все знаем по довольно интересным вариантам корпусов и игровой периферии, официально анонсировала свой компактный игровой компьютер Corsair One i140. Да, это полноценное решение, которое вы подключаете к монитору и получаете высокую производительность в играх или при работе с какими-то приложениями. Здесь стоит отметить, что главное преимущество того продукта именно в том, что он компактный и вы будете занимать меньше рабочего пространства корпусом для своей системы. В плане производительности ничего удивительного нет, это вполне обычный компьютер с производительной начинкой, которую вы можете купить отдельно и собрать компьютер своими силами. Вопрос лишь в том, стоит ли платить деньги за компактность.