Corsair One i165 для ценителей прекрасного

В последнее время пользователи стали все чаще обращать свое внимание на ПК, которые идут готовыми прямо с магазина. То есть, крупный бренд берет свой корпус, ставит туда фирменные комплектующие и получается вполне себе рабочая система, которая прямо из коробки способна порадовать вас высокой производительностью. Кроме того, большую популярность набирают компактные корпуса, которые занимают минимум места на рабочем столе. В этом плане Corsair One i165 является неким универсальным решением, ведь вы получаете вместе с данным устройством весьма мощный ПК в очень небольшом корпусе, который помещается на уголке вашего рабочего места. Если давно мечтали о чем-то подобном, то самое время присмотреться к новинке. Она стоит своих денег.