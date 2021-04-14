Corsair One i200 получил новейшие процессоры Intel

Совсем недавно компания Intel официально представила новые процессоры Intel Rocket Lake, которые оказались не шибко производительными в сравнении с предыдущими решениями компании, но все же разница есть, да и определенные преимущества — тоже. Например, теперь поддерживается оперативная память 3200 МГц, что достаточно важно для производительных компьютеров. И компания Corsair недолго думая взяла, да и установила данные процессоры нового поколения в свою систему. Получилось достаточно хорошо, цена вполне адекватная (она не сильно выше предыдущей модели), сам компьютер при этом предельно производительный и за свои деньги выдает все возможности, которые пользователю только нужны. Настоятельно рекомендуем присмотреться.